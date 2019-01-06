Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали МЧМ

https://news.ru/storage/news/474307a554b907339c12ebd7c6c574ca/2678099b-eedd-42e3-9169-048b7746e8fc_850.jpg fhr.ru

Хоккеисты сборной России выиграли бронзовые награды молодёжного чемпионата мира (МЧМ). В матче за третье место турнира для спортсменов до 20 лет россияне победили швейцарских сверстников со счётом — 5:2.

Игра прошла в ночь на 6 января на Rogers Arena в Ванкувере. Россияне вели в счёте по ходу всего матча и одержали ожидаемую и заслуженную победу, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Заброшенными шайбами в составе сборной России отличились Кирилл Слепец (трижды), Никита Шашков и Клим Костин.

#WJC: Russia now up 4-2 in the 3rd after this outstanding individual effort from Kirill Slepets. pic.twitter.com/MF5gjMsvfq — Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 5 января 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира сборная России в упорной борьбе уступила команде США. Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу американцев. Россияне пытались спасти матч всю его вторую половину, пропустив дважды к 25-й минуте.