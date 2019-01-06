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Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали МЧМ

fhr.ru

спорт [ версия для печати ]

Хоккеисты сборной России выиграли бронзовые награды молодёжного чемпионата мира (МЧМ). В матче за третье место турнира для спортсменов до 20 лет россияне победили швейцарских сверстников со счётом — 5:2.

Игра прошла в ночь на 6 января на Rogers Arena в Ванкувере. Россияне вели в счёте по ходу всего матча и одержали ожидаемую и заслуженную победу, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Заброшенными шайбами в составе сборной России отличились Кирилл Слепец (трижды), Никита Шашков и Клим Костин.

Ранее News.ru сообщал, что в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира сборная России в упорной борьбе уступила команде США. Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу американцев. Россияне пытались спасти матч всю его вторую половину, пропустив дважды к 25-й минуте.


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