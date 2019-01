Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали МЧМ

Хоккеисты сборной России выиграли бронзовые награды молодёжного чемпионата мира (МЧМ). В матче за третье место турнира для спортсменов до 20 лет россияне победили швейцарских сверстников со счётом — 5:2.

Игра прошла в ночь на 6 января на Rogers Arena в Ванкувере. Россияне вели в счёте по ходу всего матча и одержали ожидаемую и заслуженную победу, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Заброшенными шайбами в составе сборной России отличились Кирилл Слепец (трижды), Никита Шашков и Клим Костин.

#WJC: Russia now up 4-2 in the 3rd after this outstanding individual effort from Kirill Slepets. pic.twitter.com/MF5gjMsvfq