https://static.news.ru/photo/b28679d0-95d3-11e9-94af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/gurgenidze_school

Россияне Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев заняли первое место среди смешанных пар в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике на Европейских играх.

Россияне показали результат 29,580 балла. Второе место заняли Рухидиль Гурбанли и Абдула Аль-Машайхи из Азербайджана (29,540). Бронза досталась белорусам Ольге Мельник и Артуру Белякову (29,420).

II Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.