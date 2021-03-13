Российская лыжница Ступак победила в масс-старте Кубка мира

https://static.news.ru/photo/5539b32e-840f-11eb-af17-96000091f725_660.jpg Юлия Ступак Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская лыжница Юлия Ступак победила на масс-старте на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгандине.

Спортсменка обогнала представительницу Норвегии Хайди Венг и шведку Эббу Андерссон, преодолев дистанцию за 25 минут 13,3 секунды. В результате норвежка Хейди Венг заняла второе место (+7,1 секунды), шведка Эбба Андерссон стала третьей (+8,5).

14 марта сезон Кубка мира — 2020/21 по лыжным гонкам завершится гонками преследования на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) свободным стилем.

4 марта Юлия Ступак станцевала на церемонии объявления призёров после женской эстафетной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Ступак вместе с Яной Кирпиченко, Татьяной Сориной и Натальей Непряевой завоевали серебро в эстафете. Эта медаль стала третьей для российской команды на чемпионате мира в Германии.

Ранее россиянин Александр Большунов занял первое место в финальном этапе Кубка мира. Он преодолел 15 км классическим стилем за 34 минуты 7,1 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим стал его соотечественник Пол Голберг (+18,9). В первую десятку также попали ещё два российских лыжника: Артём Мальцев показал шестой результат, а Алексей Червоткин стал 10-м, писал NEWS.ru.