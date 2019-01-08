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Ригони останется в «Зените»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони

спорт [ версия для печати ]

Официальный представитель полузащитника футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони Хаун Круз Ольер заявил, что его клиент вернулся в петербургскую команду из «Атланты».

«Подтверждаю, что Ригони возвращается в "Зенит" в январе. Это официально», — приводит слова представителя СЭ.

Ольер не уточнил, на каких условиях игрок вернулся в «Зенит». Эмилиано Ригони перешёл в «Атланту» летом прошлого года. Он сыграл 12 матчей в итальянской серии А, в которой отметился тремя забитыми мячами.

News.ru ранее сообщал, что российский футболист Александр Самедов подпишет контракт с самарским клубом «Крылья Советов» 14 января.


#футбол #фкзенит #ЭмилианоРигони
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