Ригони останется в «Зените»

Официальный представитель полузащитника футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони Хаун Круз Ольер заявил, что его клиент вернулся в петербургскую команду из «Атланты».
«Подтверждаю, что Ригони возвращается в "Зенит" в январе. Это официально», — приводит слова представителя СЭ.
Ольер не уточнил, на каких условиях игрок вернулся в «Зенит». Эмилиано Ригони перешёл в «Атланту» летом прошлого года. Он сыграл 12 матчей в итальянской серии А, в которой отметился тремя забитыми мячами.
News.ru ранее сообщал, что российский футболист Александр Самедов подпишет контракт с самарским клубом «Крылья Советов» 14 января.