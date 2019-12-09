Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российских спортсменов могут не допустить не только до предстоящих Олимпийских игр в Токио, но и до других главных соревнований, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен