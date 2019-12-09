https://static.news.ru/photo/5c38aca2-1a70-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MATTSSON STEFAN/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российских спортсменов могут не допустить не только до предстоящих Олимпийских игр в Токио, но и до других главных соревнований, писал NEWS.ru.