Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Жураускайте

Фото: rusbiathlon.ru

Лидия Жураускайте

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходе из российского гражданства для отечественной биатлонистки Лидии Жураускайте. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что у Жураускайте есть планы сменить гражданство. По информации СМИ, она собирается подготовиться к выступлению на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся в Италии.

По предварительным данным, спортсменка собирается представлять на Олимпиаде сборную Литвы. Она должна получить право на выступление за эту страну уже со следующего сезона.