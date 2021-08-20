Проезд запрещен: США лишили Ласицкене шанса выступить на престижном турнире

На Олимпиадев Токио прыгунья в высоту Мария Ласицкене взяла во многом сенсационное золото, но радость от красивой победы быстро сменилась разочарованием от действий американских властей. Спортсменку не пустили на престижные соревнования — этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине, просто не дав ей въездную визу США. Рассказываем подробнее о произошедшем.

Сидим дома

Сразу после триумфа в Токио Ласицкене рассказала о трудностях с получением въездной визы США, но тогда болельщики и спортивная общественность находились в эйфории от победы и не особо обратили внимание на её слова.

Однако СМИ через несколько дней начали напоминать о проблеме спортсменки. Одну из таких новостей Ласицкене репостнула в Instagram, отметив официального представителя МИД Марию Захарову, сам МИД, Олимпийский комитет России и Министерство спорта.

Видимо, легкоатлетка рассчитывала, что такая мощная «бригада» с лёгкостью решит ее проблемы, но времена нынче не те. На обращение россиянки публично отреагировало только Минспорта. Там заявили, что ничего не знали о планирующейся поездке Ласицкене в США, но совместно с МИД попробуют «разрулить» ситуацию.

К сожалению, решить вопрос не получилось, и за пару дней до стартующих 21 августа соревнований стало понятно, что россиянка проезжает мимо престижного старта. Вместе с ней возможности выступить в Юджине по аналогичной причине лишилась прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. На Олимпиаде в Токио спортсменка завоевала серебряную медаль, в США она явно могла бы побороться за победу.

Мария Ласицкене Wang Lili/Global Look Press

Политическое шоу

Никакой официальной позиции по случившемуся власти США, конечно же, не обозначили, поэтому россиянам пришлось строить догадки. Версий было немного.

Тренер Ласицкене Геннадий Габрилян связал произошедшее с политикой. По его словам, сейчас в США проблематично въехать любым гражданам России не из числа дипломатов. К сожалению, для спортсменов не сделали исключения.

Обойти вниманием ситуацию, конечно же, не мог самый цитируемый в России журналист последних месяцев Дмитрий Губерниев. Ведущий «Матч ТВ» высказал мнение, что из-за случившегося больше всех проиграют организаторы турнира, ведь болельщики на стадионе и у телеэкранов не смогут посмотреть на звёзд мировой легкой атлетики.

Это назло мамам в штате Алабама люди, которые принимали решение, отморозили себе уши. Ну вот кому от этой ситуации стало лучше? Это свинство, это неуважение к болельщику. Давайте так скажу: это неуважение к американскому болельщику, влюблённому в лёгкую атлетику, потому что американский спорт зиждется и на плавании, и на лёгкой атлетике, — заявил Губерниев.

О ситуации также высказался олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. Он тоже не смог придумать какого-то оригинального объяснения действиям властей США. Спортсмен пожаловался на чрезмерную политизированность спорта, а отказ давать визу российским легкоатлеткам связал со слабостью американцев, которые искусственным образом пытаются убрать с дороги конкурентов.

Мария Ласицкене Wang Lili/Global Look Press

Последствия

Пропуск турнира в Юджине может серьезно ударить по кошельку Ласицкене. Заработки спортсменки нельзя сравнить даже с зарплатой сидящего в запасе футболиста клуба РПЛ, поэтому каждый старт, особенно коммерческий, очень важен для россиянки.

Сейчас Ласицкене занимает восьмое место в общем зачёте «Бриллиантовой лиги», а в финал соревнований, где разыграют приз в $30 тыс., попадут лишь шесть лучших спортсменок. Теперь для решения этой задачи у россиянки вместо четырех осталось три этапа.

У Сидоровой с попаданием в финал дела обстоят гораздо лучше. В её дисциплине участники решающих соревнований уже определились, и россиянка попала в их число. Однако из борьбы за $10 тыс призовых в Юджине россиянка также выбыла.

Действия властей США создали опасный прецедент. Теоретически, российские спортсмены могли подать документы чуть позже установленного срока или нарушить еще какие-то формальные инструкции, но, пожалуй, в таком случае стоило сделать для них исключение. Не пускать спортсменов на соревнования — последнее дело, эта практика переносит нас куда-то в разгар «холодной войны», хотя и тогда советские спортсмены ездили в западные страны, где успешно выступали.

Если такие же ситуации, как с Ласицкене и Сидоровой, будут происходить снова, россияне наверняка перейдут к ответным действиям. Как же не хочется, чтобы спорт окончательно превратился в политический балаган с находящимися в заложниках спортсменами.