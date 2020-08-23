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Спорт

«Поеду на Евровидение»: Губерниев удивил фанатов ярким образом

11:58, 24 августа 2020

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пошутил о своем участии в «Евровидении». Он опубликовал фотографию в розовом парике у себя в Instagram и заявил, что желает спеть дуэтом с австрийским исполнителем Кончитой Вурст.

Я тут подумал и решил! Поеду на «Евровидение» или просто запишу песню с Кончитой Вурст! А может, нет, а может, да, а может, это все слова. Причёска хорошая? Дайте огня в комментариях! — обратился он к подписчикам.

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Пользователям яркий образ Губерниева пришёлся по душе. Снимок по достоинству оценили также жена хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова и продюсер Иосиф Пригожин. Певица и телеведущая Анна Семенович заметила, что такой цвет волос комментатору к лицу.

Кончита Вурст — австрийский поп-певец Томас Нойвирт. В образе женщины он выиграл Евровидение в 2014 году.

Ранее NEWS.ru писал, что российский музыкальный коллектив Little Big с видеоклипом на песню Uno стал абсолютным рекордсменом конкурса «Евровидение». Музыкальный ролик на песню, с которой артисты собирались поехать на конкурс в 2020 году, побил рекорд конкурса и за четыре месяца набрал свыше 138 миллионов просмотров на Youtube. Предыдущим рекордсменом являлась израильская исполнительница Нетта с клипом на песню Toy.

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