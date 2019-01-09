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Пилот «КАМАЗ-мастер» попал в аварию

vk.com/clubkamaz

спорт [ версия для печати ]

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов попал в аварию во время гонки внедорожников на Africa Eco Race 2019.

Авария произошла на седьмом скоростном специальном участке гонки. В финишном створе произошло столкновение двух багги российского и французского пилотов. Обе машины оказались разбиты. Экипажи команд не пострадали. Виновником аварии признан французский пилот Доминик Лор.

«Доминик меня не увидел, так как он просто перекрыл мне траекторию, и мне уже некуда было деваться. К сожалению, для обоих наших экипажей гонка закончена», — приводит слова Куприянова vestikamaza.

Сергей Куприянов ранее выступал на газомоторном КАМАЗе.

Africa Eco Race 2019 стартовал 30 декабря 2018 года. Ралли-марафон завершится 13 января на Розовом озере (Дакар, Сенегал).

Ранее News.ru сообщал, что российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева выиграл второй этап «Дакара-2019».


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