Пилот «КАМАЗ-мастер» попал в аварию

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов попал в аварию во время гонки внедорожников на Africa Eco Race 2019.
Авария произошла на седьмом скоростном специальном участке гонки. В финишном створе произошло столкновение двух багги российского и французского пилотов. Обе машины оказались разбиты. Экипажи команд не пострадали. Виновником аварии признан французский пилот Доминик Лор.
«Доминик меня не увидел, так как он просто перекрыл мне траекторию, и мне уже некуда было деваться. К сожалению, для обоих наших экипажей гонка закончена», — приводит слова Куприянова vestikamaza.
Сергей Куприянов ранее выступал на газомоторном КАМАЗе.
Africa Eco Race 2019 стартовал 30 декабря 2018 года. Ралли-марафон завершится 13 января на Розовом озере (Дакар, Сенегал).
Ранее News.ru сообщал, что российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева выиграл второй этап «Дакара-2019».