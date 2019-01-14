Павлюченкова поддержала победный порыв Шараповой

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Анастасия Павлюченкова

Теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На первом в сезоне турнире Большого шлема 27-летняя россиянка переиграла пуэрториканку Монику Пуиг.

Их матч завершился в двух сетах — 6:4, 6:3. Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница пары Элисон Риске (США) — Кики Бертенс (Нидерланды, 9).

Другие матчи первого круга Australian Open с участием россиянок принесли менее приятные новости. Екатерина Александрова проиграла украинке Лесе Цуренко — 4:6, 6:7 (4:7), Екатерина Макарова уступила британке Кати Болтер — 0:6, 6:4, 6:7 (6:10), Анна Калинская — белоруске Арине Соболенко (1:6, 4:6), а Евгения Родина — чешке Маркете Вондроушовой (3:6, 2:6).

Ранее News.ru сообщал, что россиянка Мария Шарапова убедительно разобралась с британкой Харриет Дарт.