Панарин ответил на предложение о бесплатной водке

https://news.ru/storage/news/9a205c7b8398f373601486b7cb719cff/3eebae5b-d9fd-4268-8b44-8bef53e794c5_850.jpg Andy Lewis/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

Артемий Панарин

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал предложение местного бара High Bank о неограниченном запасе водки. Так руководство заведения решило заставить хоккеиста остаться в команде.

На странице российского форварда в Instagram появилась фотография рекламного баннера, на котором изображена бутылка фирменной водки и надпись: «Эй, Панарин! Останься с «Коламбусом» и наслаждайся пожизненным запасом в High Bank».

В комментарии к фото хоккеист поблагодарил владельцев бара за блестящее предложение, отметив, что теперь для него в городе есть новое заведение.

Как писал News.ru, в июне 2018 года Панарин отклонил предложение «Коламбуса» о продлении контракта на восемь лет. Хоккеист рассчитывает продолжить карьеру в другом клубе НХЛ. В текущем сезоне россиянин набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.