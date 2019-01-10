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Панарин ответил на предложение о бесплатной водке

Артемий Панарин Andy Lewis/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

Артемий Панарин

спорт [ версия для печати ]

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал предложение местного бара High Bank о неограниченном запасе водки. Так руководство заведения решило заставить хоккеиста остаться в команде.

На странице российского форварда в Instagram появилась фотография рекламного баннера, на котором изображена бутылка фирменной водки и надпись: «Эй, Панарин! Останься с «Коламбусом» и наслаждайся пожизненным запасом в High Bank».

В комментарии к фото хоккеист поблагодарил владельцев бара за блестящее предложение, отметив, что теперь для него в городе есть новое заведение.

Как писал News.ru, в июне 2018 года Панарин отклонил предложение «Коламбуса» о продлении контракта на восемь лет. Хоккеист рассчитывает продолжить карьеру в другом клубе НХЛ. В текущем сезоне россиянин набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.


#сша #НХЛ #АртемийПанарин #водка
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