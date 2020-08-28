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Пахноцкая покинула пост заместителя генерального директора РУСАДА

14:42, 28 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая написала заявление по собственному желанию.

Насколько мне известно, она подала заявление об уходе, — приводит слова президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина РИА Новости.

Ранее Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрело рекомендацию наблюдательного совета организации и приняло решение уволить Юрия Гануса с поста генерального директора, писал NEWS.ru.

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