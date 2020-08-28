Пахноцкая покинула пост заместителя генерального директора РУСАДА

https://static.news.ru/photo/ee20ccd0-e923-11ea-980a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая написала заявление по собственному желанию.
Насколько мне известно, она подала заявление об уходе, — приводит слова президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина РИА Новости.
Ранее Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрело рекомендацию наблюдательного совета организации и приняло решение уволить Юрия Гануса с поста генерального директора, писал NEWS.ru.