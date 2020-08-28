Пахноцкая покинула пост заместителя генерального директора РУСАДА

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Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрело рекомендацию наблюдательного совета организации и приняло решение уволить Юрия Гануса с поста генерального директора, сообщает корреспондент NEWS.ru.

В начале августа наблюдательный совет РУСАДА проанализировал [аудиторский] отчёт. В рамках полномочий независимый орган управления дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса от должности. В рамках заседания ещё раз ознакомились с...