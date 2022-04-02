«Отличный стимул»: Вероника Степанова ответила на критику Вяльбе

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова ответила на критику главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, обвинившей спортсменку в звездной болезни. Лыжница отказалась вступать в публичную полемику и заявила, что критика руководства послужит для неё отличным стимулом. Об этом Степанова сообщила в своём Telegram-канале.

Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне, — написала Степанова.

Помимо этого олимпийская чемпионка Пекина записала видео, в котором она процитировала русского писателя Ивана Бунина. Спортсменка философски отнеслась к критике главы ФЛГР.

Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться, — сказала Степанова.

Ранее Вяльбе раскритиковала свою подопечную Веронику Степанову. Спортивный функционер, что спортсменка после победы на Олимпиаде в эстафете слишком увеличила свою активность в СМИ и при этом стала мало тренироваться.