USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,886.52 $
МОСКВА-6°C12:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Орсер сомневается в возвращении лидерства Медведевой

Евгения Медведева Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Канадский специалист Брайан Орсер выразил неуверенность в том, что именно он сможет вернуть российской фигуристке Евгении Медведевой чемпионский титул.

«Не говорю, что именно я верну Медведевой чемпионский титул. Мы делаем всё, что можем. Хочу, чтобы она любила фигурное катание и привносила в него новое», — приводит слова специалиста John Wilson Blades.

Орсер добавил, что Медведевой нужно время, чтобы понять, что она приняла верное решение, переехав в Канаду.

Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.

Ранее News.ru писал, что Тарасова рассказала о причинах провала Медведевой на ЧР.


#чемпионатРоссии #фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #БрайанОрсер
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
спорт 20:06, 21 декабря 2018
ЛДПР назвала своего кандидата на выборы президента РФС
спорт 20:02, 21 декабря 2018
Тарасова рассказала о причинах провала Медведевой на ЧР
спорт 19:49, 21 декабря 2018
Ковтун выиграл чемпионат России по фигурному катанию
Лента новостей
политика 12:40
МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД
в мире 12:35
Украинцев научат украинскому языку
спорт 12:31
Умер член руководства «Реала» с 62-летним стажем
в мире 12:31
NASA рассказало о рождественских угощениях на МКС
общество 12:26
Пенсионерка отогнала обидчиков тяпкой и попала под суд
происшествия 12:25
Режим повышенной готовности ввели в Саратове из-за аварии
экономика 12:13
Железнодорожники Украины остались без запчастей из РФ
общество 12:12
Иск Промсвязьбанка к экс-руководителям поступил в суд
в мире 12:08
Простесты «жёлтых жилетов» привели к десятой жертве
в мире 11:59
Украинцев лишили донорских органов
политика 11:58
Белоруссия подтвердила визит Лукашенко в Россию
общество 11:58
МЧС доставит в Москву раненных при взрыве в Северной Осетии
происшествия 11:45
Алкоголь стал причиной кровавой драмы на юго-западе Москвы
общество 11:45
Выигрыш в лотерею сделал жителя Башкирии миллионером
общество 11:32
Захарова: США выставляют себя «посмешищем»
Другие новости
спорт 12:31
Умер член руководства «Реала» с 62-летним стажем
спорт 07:28
WADA приостановило работу в московской лаборатории
спорт 22:45
Синицина и Кацалапов стали чемпионами России
спорт 20:40
Российские биатлонистки вновь остались без медалей на КМ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top