Орсер сомневается в возвращении лидерства Медведевой

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Евгения Медведева

Канадский специалист Брайан Орсер выразил неуверенность в том, что именно он сможет вернуть российской фигуристке Евгении Медведевой чемпионский титул.

«Не говорю, что именно я верну Медведевой чемпионский титул. Мы делаем всё, что можем. Хочу, чтобы она любила фигурное катание и привносила в него новое», — приводит слова специалиста John Wilson Blades.

Орсер добавил, что Медведевой нужно время, чтобы понять, что она приняла верное решение, переехав в Канаду.

Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.

Ранее News.ru писал, что Тарасова рассказала о причинах провала Медведевой на ЧР.