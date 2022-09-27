Олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР покинула Россию Олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова уехала из России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Анастасия Давыдова

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию, сообщает «Матч ТВ». Она является действующим генеральным секретарем Олимпийского комитета России (ОКР).

Сайт телеканала ссылается на скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что экс-спортсменка не планирует возвращаться в страну.

Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от Давыдовой они не получали, о ее планах им неизвестно.

Давыдова завоевывала золотые медали на Играх в 2004, 2008 и 2012 годах.

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