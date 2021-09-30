Олимпийская чемпионка-1992 возобновила карьеру в 46 лет

Гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая под флагом Узбекистана, объявила о возобновлении карьеры. Об этом 46-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram.

Хочу всем сказать — я решила готовиться к Азиатским Играм 2022 года. Я просто не могу закончить карьеру без медали за Узбекистан, — написала Чусовитина.

Чусовитина — единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в восьми летних Олимпиадах: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020.

После Олимпиады в Токио, прошедшей в 2021 году, Чусовитина объявила о завершении карьеры. На тех Играх спортсменка не смогла пробиться в финал олимпийского турнира в Токио в опорном прыжке.