https://static.news.ru/photo/dd7d9b6e-5559-11ea-9bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил крайнюю обеспокоенность событиями, которые произошли в расположении сборной России по биатлону на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

ОКР направляет официальные письма в Союз биатлонистов России, Международный союз биатлонистов и Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о детальных и подробных разъяснениях относительно всех обстоятельств произошедшего, — говорится в заявлении ОКР.

Также ОКР требует объяснить основания и наличия полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение обысков в номерах российских спортсменов.

Ранним субботним утром итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU) в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты. Посольство РФ в Италии уже связалось с итальянским МИДом и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснить сложившуюся ситуацию. В свою очередь глава Минспорта Олег Матыцин поручил запросить всю информацию об инциденте у СБР.