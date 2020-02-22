Посольство РФ в Италии связалось с итальянским МИДом и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснений ситуации с обысками у российских биатлонистов.
В субботу, 22 февраля, итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского.
В 2018 году австрийская полиция проводила обыски в расположении россиян и предъявляла в числе прочих обвинения Логинову и Гараничеву. Однако Владимир Драчёв ранее заявлял, что с россиян сняты все подозрения.
Как ранее писал NEWS.ru, биатлонист Александр Логинов, выступающий в составе сборной РФ на чемпионате мира в Антхольце, рискует не попасть на мужскую эстафету из-за обысков в отеле.
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