https://static.news.ru/photo/ebe945f6-554d-11ea-a2d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Шулейко/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Посольство РФ в Италии связалось с итальянским МИДом и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснений ситуации с обысками у российских биатлонистов.

В субботу, 22 февраля, итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского.

В 2018 году австрийская полиция проводила обыски в расположении россиян и предъявляла в числе прочих обвинения Логинову и Гараничеву. Однако Владимир Драчёв ранее заявлял, что с россиян сняты все подозрения.

Как ранее писал NEWS.ru, биатлонист Александр Логинов, выступающий в составе сборной РФ на чемпионате мира в Антхольце, рискует не попасть на мужскую эстафету из-за обысков в отеле.