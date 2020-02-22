https://static.news.ru/photo/47183858-554c-11ea-b3f2-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Выступающий за российскую сборную по биатлону на чемпионате мира в Антхольце Александр Логинов рискует пропустить эстафету из-за обысков в номерах спортсменов из РФ. Об этом сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозёров.

Тренер опасается, что итальянские полицейские могут попросить спортсмена предоставить дополнительные сведения, передаёт ТАСС.

Евгений Гараничев сказал, что будет бежать. А вот из-за Логинова я переживаю. Полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения и выдернуть его, — пояснил Белозёров.

По словам тренера, в запасе у сборной РФ остался Карим Халили и если что, заменить Логинова сборная сможет, а вот поменять этапы - нет.

Ранним субботним утром итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU) в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты. Посольство РФ в Италии уже связалось с итальянским МИДом и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснить сложившуюся ситуацию.

Ранее Логинов рассказал NEWS.ru подробности того, как итальянские полицейские обыскивали номера российских биатлонистов.