https://static.news.ru/photo/97689ffc-554a-11ea-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Выступающий в составе сборной РФ на чемпионате мира по биатлону в Антхольце Александр Логинов поделился с NEWS.ru подробностями обыска, который итальянские полицейские устроили в номерах у россиян утром 22 февраля.

Проснулись от того, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои. Это был запрос от IBU (Международного союза биатлонистов — прим. NEWS.ru) по документам, — рассказал Логинов.

По словам спортсмена, никаких обвинений им не предъявили.

В субботу Логинову предстоит выступить в мужской эстафете. На этом чемпионате он уже завоевал золотую медаль в спринте и стал обладателем бронзовой награды в гонке преследования.

В 2013 году Логинову запретили выступать на соревнованиях в течение трёх лет из-за употребления эритропоэтина. Срок дисквалификации истёк в 2016 году.

Ранее глава российского Союза биатлонистов Владимир Драчёв сообщил, что причиной к обыску послужила аккредитация Александра Касперовича, личного тренера Логинова, писал NEWS.ru.