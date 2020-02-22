https://static.news.ru/photo/f1b576f0-5550-11ea-a636-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерству спорта РФ стало известно об обыске в отеле у российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Глава ведомства Олег Матыцин поручил запросить всю информацию об инциденте у Союза биатлонистов России.

Мы находимся в оперативном контакте с посольством России в Италии, будем внимательно следить за развитием событий, — сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу, 22 февраля, итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского.

В 2018 году австрийская полиция проводила обыски в расположении россиян и предъявляла в числе прочих обвинения Логинову и Гараничеву. Однако Владимир Драчёв ранее заявлял, что с россиян сняты все подозрения.

Как ранее писал NEWS.ru. посольство РФ в Италии связалось с итальянским МИДом и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснений ситуации с обысками у российских биатлонистов.