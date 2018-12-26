О «Спартаке» снимут сериал

Кинопродюсер Юсуп Бахшиев собирается снять сериал о московском «Спартаке».
«У „Спартака“ уникальная история, поэтому этим проектом мы хотим обратиться не только к его болельщикам, но и ко всей России», — рассказал Бахшиев «Чемпионату».
Рабочее название проекта — «Лучшие люди страны»: в рамках него также планируется создание мультфильма, документального кино и книги. В съёмках будут участвовать известные болельщики клуба. Дата старта проекта пока неизвестна.
Как писал News.ru, скандально уволенный тренер «Спартака» переедет в Оренбург.