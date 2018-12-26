О «Спартаке» снимут сериал

https://news.ru/storage/news/41907861037b5fe555175bc6f3e7e97f/c9fbb711-15b8-4c74-ac9b-8c827604248c_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

ФК «Спартак»

Кинопродюсер Юсуп Бахшиев собирается снять сериал о московском «Спартаке».

«У „Спартака“ уникальная история, поэтому этим проектом мы хотим обратиться не только к его болельщикам, но и ко всей России», — рассказал Бахшиев «Чемпионату».

Рабочее название проекта — «Лучшие люди страны»: в рамках него также планируется создание мультфильма, документального кино и книги. В съёмках будут участвовать известные болельщики клуба. Дата старта проекта пока неизвестна.

Как писал News.ru, скандально уволенный тренер «Спартака» переедет в Оренбург.