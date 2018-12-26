USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,278 $   Brent52.30 $ Bitcoin3,749.60 $
МОСКВА-9°C19:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

О «Спартаке» снимут сериал

ФК «Спартак» Dmitry Golubovich/Global Look Press

ФК «Спартак»

спорт [ версия для печати ]

Кинопродюсер Юсуп Бахшиев собирается снять сериал о московском «Спартаке».

«У „Спартака“ уникальная история, поэтому этим проектом мы хотим обратиться не только к его болельщикам, но и ко всей России», — рассказал Бахшиев «Чемпионату».

Рабочее название проекта — «Лучшие люди страны»: в рамках него также планируется создание мультфильма, документального кино и книги. В съёмках будут участвовать известные болельщики клуба. Дата старта проекта пока неизвестна.

Как писал News.ru, скандально уволенный тренер «Спартака» переедет в Оренбург.


#футбол #Спартак
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
спорт 17:47, 26 декабря 2018
Экс-тренер российского клуба поведал о пьянстве в команде
спорт 17:26, 26 декабря 2018
Чемпион России сравнил себя и партнёршу со скелетом
спорт 17:06, 26 декабря 2018
Медведева поделилась планами на Новый год
Лента новостей
спорт 18:54
Российские лыжники попались на допинге
общество 18:53
МВД предложило изменить содержание паспортов РФ
политика 18:49
Авен объяснил отсутствие на встрече с Путиным
шоу-бизнес 18:42
Лоза: на «Евровидение» можно отправить Петросяна
общество 18:41
Родившийся в метро Петербурга ребёнок обрёл семью
Другие новости
спорт 18:54
Российские лыжники попались на допинге
спорт 18:38
ЦСКА спародировал шоу Урганта
спорт 18:29
От лучшего бомбардира РПЛ открестились в «Севилье»
спорт 17:47
Экс-тренер российского клуба поведал о пьянстве в команде
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top