USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent57.72 $ Bitcoin4,077.95 $
МОСКВА-10°C12:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Нифонтова поведала о «трындеце и трэше» на «Дакаре»

Xinhua/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Мотогонщица, атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова рассказала, что происходило на церемонии открытия ралли-марафона «Дакар» -2019.

В комментарии «Чемпионату» она назвала происходившее «трындецом и трэшем». По словам Нифонтовой, было очень жарко в экипировке, а на входе в парк началась давка, потому что люди хотели сфотографироваться с гонщиками. Россиянка подчеркнула, что вокруг все были дружелюбными, но в какой-то момент начинали «рвать тебя на части, дёргать за рукава».

«Дакар» -2019 стартует в Перу. Впереди 5600 км дистанции, из которых почти 3000 км придутся на скоростные спецучастки.

Россияне Анастасия Нифонтова и Дмитрий Агошков проедут в мотозачёте, Сергей Карякин и Александр Доросинский поборются за победу в категории мотовездеходов, а в зачёте внедорожников выступят Владимир Васильев и Денис Кротов. В составе «КАМАЗ-Мастер» выступят также Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов.

Как писал News.ru, Карякин оценил маршрут ралли-рейда «Дакар» -2019.


#Дакар2019 #мотогонки
самое читаемое
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире

читайте также
спорт 12:18, 7 января 2019
Усик захотел боя с Поветкиным
спорт 11:40, 7 января 2019
Немецкий игрок спародировал Гитлера и объяснился
спорт 11:16, 7 января 2019
Боец UFC жестоко избила грабителя
Лента новостей
политика 12:55
Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости
в мире 12:44
Военные устроили госпереворот в Габоне
в мире 12:35
Порошенко пожелал украинцам долгожданного мира
общество 12:27
Патриарх призвал народ к солидарности
в мире 12:24
Премьер Японии поклялся заключить мирный договор с РФ
Другие новости
спорт 12:18
Усик захотел боя с Поветкиным
спорт 11:40
Немецкий игрок спародировал Гитлера и объяснился
спорт 11:16
Боец UFC жестоко избила грабителя
спорт 10:25
Явление Далалояна и возвращение Кашириной
News.ru подводит итоги ушедшего года в летних видах спорта
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top