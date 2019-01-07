Нифонтова поведала о «трындеце и трэше» на «Дакаре»

https://news.ru/storage/news/86fbd096ab4cdb77f1265fcd413b6b78/d27a322e-d201-4721-94cf-a779e7481045_850.jpg Xinhua/Global Look Press

Мотогонщица, атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова рассказала, что происходило на церемонии открытия ралли-марафона «Дакар» -2019.

В комментарии «Чемпионату» она назвала происходившее «трындецом и трэшем». По словам Нифонтовой, было очень жарко в экипировке, а на входе в парк началась давка, потому что люди хотели сфотографироваться с гонщиками. Россиянка подчеркнула, что вокруг все были дружелюбными, но в какой-то момент начинали «рвать тебя на части, дёргать за рукава».

«Дакар» -2019 стартует в Перу. Впереди 5600 км дистанции, из которых почти 3000 км придутся на скоростные спецучастки.

Россияне Анастасия Нифонтова и Дмитрий Агошков проедут в мотозачёте, Сергей Карякин и Александр Доросинский поборются за победу в категории мотовездеходов, а в зачёте внедорожников выступят Владимир Васильев и Денис Кротов. В составе «КАМАЗ-Мастер» выступят также Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов.

Как писал News.ru, Карякин оценил маршрут ралли-рейда «Дакар» -2019.