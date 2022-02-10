«Не могут поверить в способности»: экс-тренер Валиевой заступилась за неё

Экс-тренер российской фигуристки Камилы Валиевой — Мария Касумова — в беседе с NEWS.ru заявила, что слухи вокруг спортсменки и претензии по поводу якобы употребления запрещённых препаратов связаны с тем, что люди не могут поверить в её способности, поэтому и «придумывают какие-то оправдания». Публикации же в СМИ о вероятном отстранении девушки от соревнований в личном зачёте на Олимпийских играх в Пекине спикер назвала хайпом.

Мне это напоминает Средневековье, когда ради хайпа мальчики с газетами кричали: «Бородатая женщина, бородатая женщина!» <...> Камилу лишний раз сейчас лучше не трогать. <...> Я считаю, что она никогда вообще ничего не употребляла. У неё шикарные исходные данные, она поцелована богом. Таких данных я не видела ни у одной девочки до сих пор. Ей не надо никакого допинга, никаких таблеток, тем более для сердца. Человек с детства привык к нагрузкам, мог пробежать на стадионе 25 кругов. Но люди смотрят на неё и не верят, что организм на такое способен, ищут оправдания, — добавила Касумова.

Экс-тренер подчеркнула, что оправдания успеху Валиевой нет, а есть «огромная работа над собой, доверие наставнику — Этери Тутберидзе».

Они (российские фигуристы. — NEWS.ru) ничего не употребляли. На кону такая большая ставка — олимпийская медаль. Камила девочка умная, я ей горжусь, верила в неё изначально. Когда только её увидела, она не докручивала двойные прыжки. Мне говорили, зачем я с ней работаю, что в ней вижу, ведь есть девочки лучше неё. Я всем говорила, что все не видят того, что вижу я. И то, чего она добилась — олимпийское золото в команде — само собой разумеющееся. Девочка способная, очень рабочая и трудолюбивая, — подытожила Касумова.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией по поводу ситуации с подозрительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам чиновника, ситуация находится под контролем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет отталкиваться от информации Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, а не «присоединяться к стройному ряду кричальщиков».

Накануне стало известно, что допинг-тест Валиевой якобы показал наличие запрещённого к использованию в большом спорте триметазидина в микродозе. По этому поводу МОК сделал официальное заявление. В частности, официальный представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляциями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте Валиевой.