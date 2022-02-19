«Наш хоккей в глубокой попе»: реакция чемпиона мира на поражение сборной

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко объяснил неудачную игру сборной России в финале Олимпийских игр в Пекине, где подопечные Алексея Жамнова проиграли команде Финляндии (1:2). По мнению пятикратного чемпиона страны, российский хоккей находится на низком уровне, сообщает «Чемпионат».

Всё по делу. Всю Олимпиаду сборная играла вот так блекло, кроме матча с чехами. Почти никого из нападающих не было видно: Воронков, Грицюк, Слепышев да Ткачёв. Ну и Федотов молодец. Тренерский штаб здесь не виноват. Это уровень наших игроков. У финнов он просто выше, они были сильнее. Нам надо развивать молодёжь. Потому наш хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря. А так — молодцы. Поздравляю всех с серебром, — сказал 41-летний специалист.

Сборная Финляндии впервые в своей истории выиграла олимпийское золото. Они дважды выходили в финал (в 1988 и 2006 годах), но уступили сборным СССР и Швеции соответственно.

Серебряная медаль сборной России по хоккею стала 32-й наградой России на Олимпиаде. Она заняла итоговое девятое место.

Несмотря на поражение от финнов, Алексей Жамнов и его тренерский штаб продолжат работу со сборной России. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.