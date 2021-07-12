Жамнов продолжит работу в сборной России, несмотря на поражение в финале ОИ
Михаил Потапов
Михаил Потапов
10:16, 20 февраля 2022
Алексей ЖамновФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов продолжит работу с командой и будет готовить её к ЧМ-2022. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, слова функционера приводит ТАСС. По его словам, оснований разрывать действующий контракт с тренерским штабом нет.
Думаю, что они должны готовить команду к чемпионату мира. <...>За два цикла Олимпиады ФХР провела большую работу: золото и серебро Олимпиады — это достойный результат. Тренеры получили хороший опыт. Будем принимать решение, — сказал Третьяк.
Под руководством Жамнова на Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала серебряные медали, в финале уступив команде Финляндии со счётом 1:2.
Это был первый крупный турнир сборной под руководством Жамнова, он возглавил команду осенью 2021 года. В его тренерский штаб также входят главные тренеры московских «Динамо» и ЦСКА Алексей Кудашов и Сергей Фёдоров, а также бывший ассистент тренера «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар.