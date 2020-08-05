Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям уволить Гануса

https://static.news.ru/photo/80e02f22-d720-11ea-9047-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос увольнения генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса может встать после выявления нарушений в финансово- хозяйственной деятельности организации.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на члена наблюдательного совета РУСАДА.

Наблюдательный совет рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса, — цитирует сообщение агентство.

Ранее по инициативе Олимпийского и Паралимпийского комитетов России был проведён углублённый аудит РУСАДА, выявивший нарушения в его деятельности. Кроме того, по результатам проверки Гануса заподозрили в нецелевом расходовании средств и причастности к коррупции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали результаты аудиторского отчёта, который был проведён по заказу Олимпийского комитета РФ. В сообщении отмечается, что предоставление аудиторам документов осуществлялось на основании письменных запросов аудиторов. В РУСАДА заявили о намеренной фабрикации фактов в аудите, направленной против генерального директора и заместителя генерального директора агентства.