МЮ сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с французским ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне.

В других встречах «Шальке» сыграет с «Манчестер Сити», «Атлетико» с «Ювентусом», «Тоттенхэм» с «Боруссией» Дортмунд, «Лион» с «Барселоной», «Рома» с «Порту», «Аякс» с «Реалом», «Ливерпуль» с «Баварией».

Первые матчи пройдут 12−13 и 19−20 февраля, а ответные — 5−6 и 12−13 марта.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Атлетико» — «Ванда Метрополитано».