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Минспорта прокомментировало ситуацию с Зубковым

Павел Колобков Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Павел Колобков

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта России Павел Колобков в ближайшие два дня встретится с президентом Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Александром Зубковым и обсудит сложившуюся ситуацию. 

«Рассчитываю, что совместно мы сможем принять решение, которое будет отвечать интересам российского спорта и российских спортсменов», — сказал Колобков, которого News.ru процитировала пресс-служба Минспорта РФ.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил Александра Зубкова, а также трёх российских спортсменов — Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарёва.

Результаты спортсменов будут аннулированы начиная с февраля 2014 года. Спортсмены имеют право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее News.ru сообщал, что президент ФБСР Александр Зубков прокомментировал сложившуюся ситуацию.


#бобслей #АлександрЗубков
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