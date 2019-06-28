Министр спорта России подвёл итоги Европейских игр
Андрей Лёвин
18:34, 30 июня 2019
https://static.news.ru/photo/a4ee095e-9b4c-11e9-a6e0-fa163e074e61_1024.jpgПавел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Министр спорта России Павел Колобков подвёл итоги Европейских игр, прошедших в Минске.
Я благодарен за поддержку, которую оказали нам наши белорусские друзья, за приятную обстановку в городе, за потрясающую атмосферу дружелюбия на спортивных объектах, за отношение волонтёров, — цитирует Колобкова ТАСС.
Церемония закрытия II Европейских игр пройдёт сегодня вечером на стадионе «Динамо» в Минске. Кроме Путина на официальной части будут присутствовать президенты Белоруссии, Таджикистана, Армении и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.