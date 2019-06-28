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Президент России Владимир Путин по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко прибыл в Минск, чтобы посетить церемонию закрытия II Европейских игр.

Две недели назад на переговорах в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества главы России и Белоруссии договорились о новой двусторонней встрече в ближайшее время. 28 июня Лукашенко принимал президента...