Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр спорта России Павел Колобков подвёл итоги Европейских игр, прошедших в Минске.

Я благодарен за поддержку, которую оказали нам наши белорусские друзья, за приятную обстановку в городе, за потрясающую атмосферу дружелюбия на спортивных объектах, за отношение волонтёров, — цитирует Колобкова ТАСС.

Церемония закрытия II Европейских игр пройдёт сегодня вечером на стадионе «Динамо» в Минске. Кроме Путина на официальной части будут присутствовать президенты Белоруссии, Таджикистана, Армении и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Сборная России стала победителем медального зачёта Европейских игр, писал News.ru.

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