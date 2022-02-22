Минимальный риск: почему Исмаилов дерётся с Дуродолой

25 февраля в рамках вечера бокса «Бойцовский клуб РЕН-ТВ» российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт бой по правилам бокса с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. NEWS.ru подробно рассказывает про предстоящую встречу.

Отсутствие соперников в России

Магомед Исмаилов – один из самых известных бойцов в России. Пожалуй, только Хабиб Нурмагомедов опережает его в плане медийной узнаваемости. Найти соперника для Лысого хищника непросто уже из-за его статуса, но он к тому же отказывается драться с мусульманами. Отсюда и без того скудный выбор среди потенциальных оппонентов для дагестанского бойца является ещё более ограниченным.

Противостояние с Владимиром Минеевым сделало обоих звёздами на российском пространстве. Но и поставило в определённые рамки. Они оба испытывают проблемы с подбором соперников, поэтому практически синхронно проявили желание встретиться с Александром Шлеменко. В этой игре Магомед сумел опередить Владимира.

Бой между Исмаиловым и Шлеменко уже назначен на июль, но это дело будущего, а Магомед выразил желание подраться пораньше. Поскольку в AMC Fight Nights столь же популярных бойцов нет, он легко согласился на небольшую авантюру в виде дебюта на боксёрском ринге. Тем более, что поражение от Оланреваджу Дуродолы нанесёт никаких последствий для репутации россиянина.

Оланреваджу Дуродола Павел Кашаев/Global Look Press

Кто такой Дуродола?

Нигерийский боксёр получил известность в России после победы над Дмитрием Кудряшовым в 2015 году. Позже Дмитрий сумел взять реванш, а карьера Дуродолы пошла на спад. Он проиграл всем более-менее известным соперникам: Майрису Бриедису, Максиму Власову, Михалу Чесляку, Илунге Макабу и Кшиштофу Влодарчику.

Оланреваджу уже в солидном возрасте. Это ветеран, которому исполнился 41 год. В профессиональном боксе он выполняет роль «вахтера». Нигериец набивает послужной рекорд на заведомых аутсайдерах и проверяет на прочность молодых и перспективных оппонентов. Выезды в далёкие страны для Дуродолы зачастую заканчиваются поражениями, но заработанное в прежние годы имя делает африканца желаемым гостем на многих вечерах бокса.

Крайний поединок Дуродола провёл 14 января этого года, поэтому на подготовку к поединку с Исмаиловым у него было 40 дней, что исключает возможность полноценного лагеря и тренировок. Впрочем, и сам формат боя никак не соответствует правилам профессионального бокса.

Регламент

Шансы на победу Магомеда в предстоящем поединке складываются из двух факторов – ужасающая форма соперника и откровенное домашнее судейство, что вряд ли должно стать сюрпризом для Дуродолы.

Исмаилов – базовый борец, у которого буквально есть два удара в арсенале, а при катастрофической разнице в размахе рук (почти 20 см), совершенно непонятно, каким образом Лысый хищник будет разрывать дистанцию с более техничным противником. Тем более, у россиянина уже есть проблемы с выносливостью.

На этот случай Исмаилов подстраховался двумя условиями. Во-первых, бой будет рассчитан на четыре раунда. Это откровенно мало, потому что стартовые 12 минут профильный боксёр тратит только на разведку. Во-вторых, сами раунды будут длиться не три, а две минуты, что и без того ограничит возможности Дуродолы для давления на соперника. Как итог, сам поединок является неофициальным. Он не будет засчитан в послужной список спортсменов. Поэтому данный бой можно считать выставочным или товарищеским. Не влияющим ни на что.

При обычных условиях, нигериец просто не оставил никаких шансов российскому спортсмену. Но в нынешней ситуации он должен заработать подавляющее преимущество, чтобы судьям не померещилась хотя бы ничья.

К тому же следует помнить, что за организацией встречи стоит известный промоутер Владимир Хрюнов. У него репутация человека, который не проводит конкурентных боёв, поэтому не исключена возможность, что Дуродола приехал в Москву только за гонораром и в надежде, что его позовут на подобный спарринг ещё не раз. Лёгкие деньги.

Единственное, что радует во всей этой истории, Исмаилов согласился на бой непросто с базовым боксёром, но и с действующим боксёром, хотя мог подраться с условным Пулемётчиком, Моряком и прочими личностями, которые делают себе имя исключительно тем, что матерятся на пресс-конференциях. Магомед и Оланреваджу обошлись без грязи. И вполне могут показать интересный поединок, хотя всё равно спортивной составляющей в нём будет немногим больше, чем в «Ледниковом периоде».