«Меня лишили мечты»: Карякин о дисквалификации по линии ФИДЕ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шахматист Сергей Карякин во время интервью для интернет-издания NEWS.ru

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал NEWS.ru о том, как на него повлияли санкции, отстранение от соревнований и дисквалификация по линии ФИДЕ. По словам шахматиста, данные события стали серьезным ударом, ведь его лишили мечты стать чемпионом мира.

Дело было в том, что я готовился к важнейшему для себя турниру претендентов. Это прямой выход на матч, на первенство мира, который, кстати говоря, скоро стартует, и меня фактически лишили моей мечты, моего законного права постараться стать чемпионом мира. Я же уже, в принципе, играл матч на первенство мира с Магнусом Карлсеном, — рассказал Карякин.

Шахматист добавил, что воспринимает действия ФИДЕ как предательство, однако понимает, почему они дисквалифицировали его.

Но с другой стороны, шахматы не олимпийский вид спорта, и у нас никогда не было подобных прецедентов, чтобы за свою политическую позицию ты был дисквалифицирован, — добавил гроссмейстер.

Карякин предположил, что теоретически он уже может участвовать в официальных соревнованиях ФИДЕ, но на общих основаниях — без флага и без гимна. Однако на таких условиях он вовсе откажется от участия.

Ранее гроссмейстер, экс-претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин рассказал, что сменил украинское гражданство на российское еще в 2009 году, поскольку не имел достаточной поддержки в тогдашнем Крыму для продолжения карьеры. Карякин подчеркнул, что считает украинцев и русских одним народом, к тому же в Москве существует сильнейшая шахматная школа и переход в другое гражданство не был для него принципиальным.

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