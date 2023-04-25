Карякин оценил деятельность МОК Карякин: МОК — абсолютно не дружественная организация для России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Международный олимпийский комитет (МОК) — абсолютно не дружественная организация для России, заявил российский шахматист Сергей Карякин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, не стоит удивляться, когда МОК делает что-то против РФ. Карякин также считает, что стране нужно сконцентрироваться на проведении собственных соревнований с дружественными государствами, а не с теми, кто «хочет сделать только хуже».

Я давно говорил, что МОК нам абсолютно не дружественная организация, поэтому я ничего хорошего от них не жду априори. Меня удивляет то, что люди каждый раз удивляются, когда МОК делает что-то плохое. Ну это очевидно, что как бы еще впереди очень много гадостей, которые они для нас делают. У меня в этом нет никаких сомнений, — сказал гроссмейстер.

Ранее МОК отложил рeшение об участии российских атлетов в Олимпиаде-2024 года в Париже. Решение о полноценном допуске спортсменов может быть принято позжe. Комитет рекомендовал не допускать до соревнований тех российских спортсменов, кто связан с вооруженными силами и органами безoпасности. Атлетам с российскими и белорусскими паспортами могут разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статуcе.

Подробнее об отношении к международным организациям, решении получить российский паспорт и выступлении под нейтральным флагом Карякин рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.