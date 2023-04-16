«Китаец очень опасный»: Карякин о грядущем матче Непомнящего и Дин Лижэня Карякин — о предстоящем матче Непомнящего и Дин Лижэня: сложиться может как угодно

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Дин Лижэнь

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем может сложиться как угодно, все зависит от формы спортсменов, считает гроссмейстер Сергей Карякин. В интервью NEWS.ru он рассказал, что в Китае очень сильная шахматная школа, и сам Дин Лижэнь представляет опасность для Непомнящего. Если китайцы захотят забрать первенство в чемпионате, они смогут это сделать, считает Карякин.

Думаю, что будет интереснейший матч. Конечно, сложиться может как угодно. Все зависит от формы соперников непосредственно на начало матча. <...> Китаец очень сильный, очень опасный. Он, безусловно, проделывает к матчу большую работу. И надо понимать, что если даже небольшой процент китайцев будет ему помогать, то, конечно, это будет огромнейшая помощь и население большое. У них шахматная шахматная школа тоже очень сильная. И, конечно, они могут объединиться ради такой единой цели, чтобы у них был свой чемпион мира, — сказал российский гроссмейстер.

При этом он отметил, что чисто статистически у Непомнящего есть преимущество, но исход финального турнира будет зависеть еще от мотивации шахматистов и их подготовки.

9 апреля в Астане стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий и Дин Лижэнь второй раз подряд борются за звание сильнейшего игрока мира. Шахматисты добились этого права по итогам турнира претендентов, который прошел в Мадриде летом 2022 года. Победителем в нем оказался Непомнящий и по регламенту должен был играть с норвежцем Магнусом Карлсеном, но действующий чемпион мира по шахматам отказался от защиты титула.

16 апреля в 12:00 начнется очередная шахматная партия между россиянином и китайцем. На данный момент счет 3:2 в пользу Непомнящего. На этот раз он будет ходить черными фигурами.