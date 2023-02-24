«Рад, что не пошел против совести»: год в условиях СВО глазами Карякина Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что он потерял и приобрел за год, в течение которого был отстранен от международных соревнований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Карякин

Специальная военная операция повлияла на жизнь, в том числе и в спорте. По пальцам одной руки можно перечислить виды, в которых россияне продолжили выступать почти без ограничений: теннис, бокс, смешанные единоборства, хоккей в НХЛ. Все остальные остались без международных соревнований, и их жизнь круто изменилась. Как именно — NEWS.ru рассказал гроссмейстер Сергей Карякин, экс-претендент на мировую шахматную корону.

— Оцените прошедший год со спортивной и человеческой точек зрения.

— Этот год очень сильно отличался от всех предыдущих.

Я привык постоянно путешествовать за границу, по международным соревнованиям. А тут как-то разом все это прекратилось. Это было неожиданно. Но главное — оставаться человеком, и я рад, что не пошел против своей совести.

Я не пытался участвовать в соревнованиях во что бы то ни стало, не подписывал антироссийских писем. И я рад, что сохранил свою гармонию.

— В скольких турнирах вы поучаствовали в этом году?

— Все-таки в определенных соревнованиях я участвовал, в России. Спасибо всем, кто организовывал эти турниры. К примеру, турнир «Шахматные звезды» был просто великолепный. В общей сложности я участвовал в четырех турнирах за прошедший год начиная с февраля.

Могу с гордостью заметить, что три из четырех турниров я выиграл, а в одном занял второе место. Это показывает, что я нахожусь в хорошей форме, но все равно важно участвовать в международных соревнованиях, без этого сложно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Карякин

— Как вы смотрели на отстранение российских спортсменов в марте прошлого года и как смотрите на него сейчас?

— Понятное дело, что я на все случаи отстранения россиян смотрел с большим разочарованием, я поддерживаю всех наших спортсменов, неважно, какой вид спорта, я желаю каждому себя реализовать. Я знаю, как много ребята трудятся ради побед, которые у них стараются отнять. Жалко, что так все происходит.

Жаль, что европейские чиновники забыли, что главный лозунг Олимпийских игр и спорта в целом звучит так: «Спорт вне политики». Сейчас остается только смеяться над этим.

Они открыто нарушают его, отстраняя российских и белорусских спортсменов. И явно не собираются нас восстанавливать.

— Чего лично вы лишились из-за отстранения? Что самое главное?

— Самое основное, чего я лишился — это возможности участвовать в розыгрыше за первенство мира.

Я месяц сражался на Кубке мира, дошел до финала, отобрался на турнир претендентов. Его победитель выходил на матч за шахматную корону. И в этот момент меня дисквалифицировали, абсолютно позорно. Это самое большое разочарование.

Но приобрел я определенное количество новых друзей, единомышленников, с которыми я постоянно общаюсь. Очень приятно знать, что есть много людей, которые придерживаются твоих взглядов и поддерживают тебя. Кроме того, я начал вести Telrgram-канал, где мне пишут очень много добрых слов. Это очень приятно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Карякин

— Как вы относитесь к выступлению на международных соревнованиях под нейтральным флагом? Сейчас много разговоров ходит о том, что россиян все же допустят до Олимпийских игр — 2024 в Париже, но только в нейтральном статусе. В России, в неспортивных кругах довольно распространено мнение, что выступать так — это предательство.

— Я бы не говорил, что выступать под нейтральным флагом — это предательство, я не люблю такие громкие выражения. Скажем так, сам я не собираюсь выступать ни под нейтральным флагом, ни под флагом ФИДЕ, ни под каким-либо другим флагом, кроме российского.

Но я не хочу осуждать тех спортсменов, которые выступают и будут выступать, они очень много тренируются с самого детства, практически живут на сборах для того, чтобы в какой-то момент поучаствовать в Олимпийских играх. Понятно, что они этого хотят. Жаль, что им этого не дают сделать, а ставят какие-то условия.

Кто-то идет на эти условия. Я так поступать не буду, но это дело каждого.

— Как связано выступление под нейтральным флагом с патриотизмом?

— Чего я на самом деле не понимаю, это когда спортсмен говорит, что ему все равно под каким флагом выступать, хоть под российским, хоть под нейтральным. Если все равно, то это тревожный звоночек. Это недостаток патриотизма, я это говорю без иронии, мне кажется, это совершенно неправильно.