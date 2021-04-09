Менеджер Нурмагомедова допустил переход бойца в профессиональный рестлинг

https://static.news.ru/photo/0c03db92-9aaa-11eb-a321-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может появиться в профессиональном рестлинге. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза.

Давайте начистоту: если кто-то из этих стероидных уродов захочет матча против Хабиба, захочет получить, они знают, кому надо позвонить, — сказал Абдель-Азиз.

Он уверяет, что Нурмагомедов «размажет» звезду Федерации рестлинга WWE Джона Сину.

История уже знает удачные примеры, когда бойцы UFC переходили в WWE. Так, американка Ронда Раузи стала звездой рестлинга после выступлений в UFC и завоевания в рамках промоушена чемпионского пояса. За четыре года в смешанных единоборствах она одержала 12 побед и больше трёх лет удерживала титул UFС.

Ранее, как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру, был исключён из всех рейтингов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Теперь он официально может считаться бывшим чемпионом.