USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,293 $   Brent59.38 $ Bitcoin3,667.80 $
МОСКВА0°C17:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Медведева рассказала о спокойствии в Канаде

Фигуристка Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Фигуристка Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как проходит её обычный день в Канаде.

Она заметила, что жизнь у неё довольно спокойная.

«Встаю в 9 или в 8:30, на лёд можем выходить в любое время, первая моя тренировка начинается в 11:45 утра. Времени у меня достаточно, встаю, делаю себе кофе, могу сходить побегать, разбудить папу, привести себя в порядок, расчесаться, накраситься. Потом тренировка, перерыв полчаса, потом разминка, потом ещё тренировка. Часов в 5 вечера я свободна», — сказала Медведева в прямом эфире Instagram Марии Командной.

Спортсменка добавила, что у неё остаётся время на моральное восстановление и недавно она с отцом посетила снежное шоу.

Медведева ушла из команды российского тренера Этери Тутберидзе летом 2018 года. Она сменила наставника после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане, где в личных соревнованиях золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе — 15-летней Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. На прошедшем чемпионате России в декабре 2018-го фигуристка заняла 7-е место и не попала в состав команды на чемпионаты Европы и мира 2019 года.

Как писал News.ru, Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
спорт 15:43, 15 января 2019
Кудряшов дал прогноз на бой Пакьяо и Бронера
спорт 15:32, 15 января 2019
Косов устроил пьяный дебош и потерял работу
спорт 15:08, 15 января 2019
Чех покончит с футболом
Лента новостей
общество 17:28
Больница в Пензе заменит кровати из досок новыми койками
спорт 17:25
Футболисты устроили мордобой из-за пенальти
экономика 17:24
Опубликован список российской делегации в Давосе
происшествия 17:21
Погибший в московской люльке оказался Циклопом-убийцей
культура 17:17
Человек-паук отправляется в Европу в трейлере «Вдали от дома»
Другие новости
спорт 17:25
Футболисты устроили мордобой из-за пенальти
спорт 17:11
Тренер «Чертаново» оценил шансы Глушенкова в «Спартаке»
спорт 16:41
Сотворившая историю биатлонистка стала мамой
спорт 16:20
Колобков рассказал о целях сборной России на ОИ-2020
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top