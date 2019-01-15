Медведева рассказала о спокойствии в Канаде

https://news.ru/storage/news/6b618fb1964db9d8f3e4a3ac488602ef/7080a1dd-3a8a-4a05-8688-4d9c35930401_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Фигуристка Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как проходит её обычный день в Канаде.

Она заметила, что жизнь у неё довольно спокойная.

«Встаю в 9 или в 8:30, на лёд можем выходить в любое время, первая моя тренировка начинается в 11:45 утра. Времени у меня достаточно, встаю, делаю себе кофе, могу сходить побегать, разбудить папу, привести себя в порядок, расчесаться, накраситься. Потом тренировка, перерыв полчаса, потом разминка, потом ещё тренировка. Часов в 5 вечера я свободна», — сказала Медведева в прямом эфире Instagram Марии Командной.

Спортсменка добавила, что у неё остаётся время на моральное восстановление и недавно она с отцом посетила снежное шоу.

Медведева ушла из команды российского тренера Этери Тутберидзе летом 2018 года. Она сменила наставника после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане, где в личных соревнованиях золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе — 15-летней Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. На прошедшем чемпионате России в декабре 2018-го фигуристка заняла 7-е место и не попала в состав команды на чемпионаты Европы и мира 2019 года.

Как писал News.ru, Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram.