Медведева рассказала о «другой версии себя»

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Евгения Медведева

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как её изменил переезд в Канаду.

«Изнутри я другая версия себя. Не знаю, на пользу это пойдет в спорте или нет. Я стала более человечной; я более открытая, можно сказать, нежная как девушка стала», — сказала она в эфире «Матч ТВ».

Медведева добавила, что в каких-то вещах она является абсолютной эгоисткой и о других людях вообще не задумывается. Она также призналась, что и в Канаде остаётся русской:

«По менталитету я русская, что хотите говорите, кем хотите называйте. Мне без разницы. У меня русская душа», — заключила фигуристка.

Накануне на первенстве страны спортсменка заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Ранее сообщалось, что все подарки с чемпионата России Медведева собирается передать в один из детских домов Мордовии.

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