USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,277 $   Brent51.89 $ Bitcoin3,749.60 $
МОСКВА-9°C18:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Медведева поделилась планами на Новый год

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему планирует встретить Новый год на родине. По её словам, она счастлива вернуться в Россию.

«Новый год отмечу в Москве. В Канаде нет оливье», — заявила Медведева в эфире Love Radio.

На первенстве страны — 2018 Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

За свою карьеру Медведева выиграла два золота чемпионата мира, два золота чемпионата Европы и финала Гран-при. На Олимпиаде в Пхёнчхане она уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Как писал News.ru, Медведева порассуждала о недостатках мужчин.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
спорт 16:40, 26 декабря 2018
Российский боец UFC отправился в казино перед боем
спорт 16:27, 26 декабря 2018
КХЛ определилась с тренерами для Матча Звёзд
спорт 16:16, 26 декабря 2018
Медведева порассуждала о недостатках мужчин
Лента новостей
шоу-бизнес 18:42
Лоза: на «Евровидение» можно отправить Петросяна
общество 18:41
Родившийся в метро Петербурга ребёнок обрёл семью
спорт 18:38
ЦСКА спародировал шоу Урганта
происшествия 18:32
Бейрут пожалуется в СБ ООН из-за вторжения ВВС Израиля
спорт 18:29
От лучшего бомбардира РПЛ открестились в «Севилье»
Другие новости
спорт 18:38
ЦСКА спародировал шоу Урганта
спорт 18:29
От лучшего бомбардира РПЛ открестились в «Севилье»
спорт 18:18
О «Спартаке» снимут сериал
спорт 17:47
Экс-тренер российского клуба поведал о пьянстве в команде
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top