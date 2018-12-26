Медведева поделилась планами на Новый год

https://news.ru/storage/news/16251965024a848567374d01c4122521/301901a4-99a6-4a70-a637-391b642e7ea9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему планирует встретить Новый год на родине. По её словам, она счастлива вернуться в Россию.

«Новый год отмечу в Москве. В Канаде нет оливье», — заявила Медведева в эфире Love Radio.

На первенстве страны — 2018 Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

За свою карьеру Медведева выиграла два золота чемпионата мира, два золота чемпионата Европы и финала Гран-при. На Олимпиаде в Пхёнчхане она уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Как писал News.ru, Медведева порассуждала о недостатках мужчин.