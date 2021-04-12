12-летнего прыгуна ввели в кому после неудачного прыжка на турнире в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может появиться в профессиональном рестлинге. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может появиться в профессиональном рестлинге. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза. Давайте начистоту: если кто-то из этих стероидных...