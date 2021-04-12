12-летнего прыгуна ввели в кому после неудачного прыжка на турнире в Москве

https://static.news.ru/photo/50074e86-9b78-11eb-a1ad-96000091f725_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look
12-летний спортсмен получил серьёзные травмы на соревнованиях в Москве во время прыжка в воду. Подросток был введён в медикаментозную кому.
Мальчик получил травмы, находится в больнице. Удар был сильный. Операцию сделали вчера, сейчас он находится в медикаментозной коме. Родители, тренеры, федерация — мы на постоянной связи, — рассказали журналистам ТАСС в Российской федерации прыжков в воду.
Известно, что пострадал спортсмен из Казани. Соревнования прошли в спорткомплексе ЦСКА.
Ранее семья семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, который получил тяжелую травму 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах во французском Гренобле, а затем впал в кому, сообщила, что больше не будет рассказывать о состоянии здоровья бывшего спортсмена. Гонщик вышел из комы и с 2014 года пытается вернуться к нормальной жизни. В июне 2020 года стало известно, что Шумахеру сделают операцию с применением стволовых клеток, чтобы восстановить его нервную систему. Он страдает от атрофии мышц и остеопороза. Об этом писал NEWS.ru.