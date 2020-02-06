Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» выиграл суд против промоушена «М-1» на 4,9 млн рублей.
Поводом для судебного разбирательства стали контракты между сторонами, заключенные в 2018 году. По условиям договоров, «Матч ТВ» обеспечивал трансляцию турниров «М-1»,
Иск был подан в октябре 2019 года.
Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Динамо» планирует обжаловать решение Российского футбольного союза (РФС) о запрете регистрации новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
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