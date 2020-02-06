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Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио объявил о создании рабочей группы для борьбы с распространением коронавируса.

Её председателем стал исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто, сообщает Reuters. Ранее Муто заявил, что обеспокоен распространением коронавируса. Он выразил надежду на то, что вирус будет побеждён как можно скорее, писал...