Лыжнику Нортугу предъявили обвинение в хранении наркотиков

https://static.news.ru/photo/5d4e666a-e08e-11ea-98d3-fa163e074e61_660.jpg Петтер Нортуг Фото: Radek Petraseka/CTK Photo/Global Look Press

Прокуратура выдвинула обвинения в адрес двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам из Норвегии Петтеру Нортугу. Спортсмен обвиняется в трёх преступлениях: превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и хранение кокаина. По имеющейся информации, в его доме нашли десять граммов запрещённого вещества.

Ранее Нортуг сообщил о задержании и проведении медицинской экспертизы на своей официальной странице в Instagram. Результаты анализов лыжника будут известны в течение двух недель. В настоящее время образец крови лыжника ещё не поступил в лабораторию.

Как рассказал адвокат Нортуга Халвард Хелле, его подзащитный сотрудничал и будет впредь сотрудничать с полицией.

Напомню, что по этому делу в данный момент идёт расследование. Кроме того, важно дождаться результатов анализа крови, о котором Петтер говорил в своём Instagram, — цитирует адвоката норвежская газета Verdens Gang.

Нортуг завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года. Решение он объяснил тем, что из-за проблем со здоровьем перестал быть конкурентоспособным на лыжне. Норвежец является рекордсменом среди мужчин по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

Как ранее передавал NEWS.ru, спортсмен сознался в употреблении кокаина и заявил о готовности признать вину на суде. По словам лыжника, во время расследования уголовного дела он возьмёт всю ответственность на себя. Нортуг заявил, что он в отчаянии, боится того, что ему принесёт будущее, и сожалеет, что разочаровал многих людей.