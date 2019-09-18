Заместитель генерального директора спортивного комплекса «Лужники» Дмитрий Путинцев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, в каком состоянии находилась арена после Чемпионата мира-2018 по футболу, почему «Локомотив» не захотел проводить там матчи Лиги чемпионов, и что стоит ожидать от комплекса в ближайшее время.

— В каком состоянии «Лужники» находились после домашнего мундиаля?

— В отличном, на самом деле. Стадион был очень хорошо подготовлен, адаптирован к проведению турнира. Все задачи, которые были предписаны со стороны FIFA, были исполнены. Единственное, в режиме наследия стадион ещё будет находиться в некой модернизации и реконструкции с точки зрения его ежедневного, рационального использования. А так повреждений не было.

— Окупилась ли стоимость реконструкции арены?

— Во-первых, средства, которые тратились на «Лужники» были региональными. С точки зрения регионов и московского, в частности, естественно, я уверен, все средства окупились. Во всю инфраструктуру, которую посещали туристы, «просаживая», в хорошем смысле слова, деньги в гостиницах, барах, ресторанах, «падал» рубль. Всё это в перспективе выливалось в виде налогов и дополнительных доходов, и попадало в городскую казну. Не сомневаюсь в том, что город окупил все затраты

— С каким современным стадионом можно сравнить «Лужники»?

— На сегодняшний момент не стоит сравнивать арену с каким-либо стадионом, потому что он, действительно, уникальный, не хуже «Альянц Арены» (футбольный стадион на севере Мюнхена, — News.ru).

Дмитрий Путинцев Владимир Трефилов/РИА Новости

— После турнира «Лужники» вошли в десятку лучших стадионов. Как это воспринимать — оценка проделанной работы или качественное проведение ЧМ?

— И то, и другое. Результатом тяжёлой работы является положительная оценка итогов проведения Чемпионата мира.

— Перед Чемпионатом мира генеральный директор спорткомплекса Александр Пронин говорил, что после турнира «Лужники» не станут пустовать — здесь будут проводить футбольные дерби, концерты. Но пока не так много матчей. Почему?

— Он уже задействован — ЦСКА в прошлом году отыграл три матча Лиги чемпионов, а 10 октября сборная России встретит команду Шотландии на наших полях. Этим летом мы провели четыре концерта, внутри самой чаши проходят различные корпоративы и мероприятия. Конечно, отсутствие собственной команды несёт некие репутационные издержки арены.

— Но мы говорим о Лиге чемпионов. Однако ни «Спартак», ни ЦСКА, как утверждал Александр Пронин, не согласились провести матчи на арене и предпочли свои стадионы.

— С нашей стороны мы всегда открыты, но есть внутренние моменты, которые не позволяют провести матчи. Но это больше вопросы к командам, не к «Лужникам».

— «Локомотив» хотел проводить игры Лиги чемпионов в «Лужниках». Что не срослось?

— Со стороны «Лужников» всё срослось, а вот «Локомотив»... Лучше задать этот вопрос руководству клуба.

— Все ли объекты уже открыты на территории Олимпийского комплекса?

— Нет, далеко не все. Строится ледовый комплекс «Кристалл», академия тенниса, в капитальном ремонте находится универсальный спортивный зал «Дружба», бассейны. В перспективе предстоит адаптация и капитальный ремонт самой Большой спортивной арены, чтобы она была пригодна для ежедневного использования, ремонт Малой арены, ведутся работы по строительству шести объектов общественного питания на территории комплекса. Ещё много что предстоит сделать.

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— Ледовый комплекс «Кристалл». Зачем он нужен, когда есть всесезонный лёд на Малой спортивной арене?

— На сегодняшний момент лёд на Малой спортивной арене, к сожалению, не работает. Это связано рядом факторов: во-первых, очень много мероприятий проходят на арене, которые просто не позволяют образовать лёд. Во-вторых, сама техническая база настолько устарела, что содержание льда обходится дороже, чем деньги, которые может заработать без него. А наличие двух дополнительных ледовых площадок, которые будут построены на «Кристалле» — необходимая вещь для всего спортивного комплекса.

— Бывшие теннисисты и тренеры жалуются, что в Москве мало достойных кортов. Когда стоит ожидать открытие Академии? И в чем особенность центра?

— В следующем году эта проблема будет решена. Это будет первая самая большая крытая Академия тенниса, которая будет находиться на территории. Там больше одиннадцати кортов, причём они могут модернизироваться. Рядом около Академии будут располагаться летние грунтовые корты. Их будет с лихвой.

— Как теперь работают «Лужники»?

— В ежедневном режиме. Сам стадион работает практически, как музей, проводится большое количество экскурсий по самой арене, корпоративные мероприятия, то есть можно прийти и договориться об аренде на конкретное число для проведения корпоративов, свадеб, как Грибоедовскский ЗАГС, например, который проводит бракосочетание внутри чаши Большой спортивной арены.

— Впереди зима. Станет ли возможным покататься на лыжах?

— Планируем, но это секрет. Есть некоторые наработки, о которых пока не хотелось бы говорить. Будет полноценный искусственный каток, который в этом сезоне будет работать пять месяцев в году. Планируется лыжная трасса, но озвучивать детали пока не хочется.