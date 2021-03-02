«Лучший среди нас»: Губерниев записал видео в память о Розанове

https://static.news.ru/photo/9b1bc038-7c00-11eb-84f7-96000091f725_660.jpg Юрий Розанов Фото: rozanov.iurii/instagram.com

Невозможно поверить в чудовищную новость о том, что Юрий Розанов умер, сказал коллега спортивного комментатора Дмитрий Губерниев. Он назвал скончавшегося на 60-м году жизни журналиста «лучшим среди нас в профессии».

По словам Губерниева, невозможно говорить о Розанове «был», потому что репортажи мэтра комментаторского искусства останутся на века. Он отметил, что журналист являлся не только продолжателем славных советских традиций, но и создателем своего неповторимого стиля.

Мне посчастливилось с ним вместе работать. Мы неоднократно работали в прямом эфире. Он тяжело болел, и мы все искренне надеялись, что он выкарабкается. Светлая память по настоящему замечательному спортивному комментатору Юрию Розанову. Он был и есть лучший среди нас. Он лучший, — сказал Губерниев на видео, обнародованном в его Telegram-канале.

Юрий Розанов родился 12 июня 1961 года в семье историка и государственного советника юстиции. Он начал свою комментаторскую карьеру в 1996 году на телеканале «НТВ-Плюс». Журналист попал на телевидение через первый конкурс комментаторов. Дебютировал будущий мэтр во время трансляции хоккейного матча «Динамо» — «Ак Барс» 2 ноября 1996 года. Долгое время Розанов комментировал именно хоккей.

Как ранее писал NEWS.ru, о смерти Розанова стало известно 3 марта. Трагическую новость сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Мосаковский.