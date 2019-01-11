Логинов захотел личной встречи с Фуркадом

Российский биатлонист Александр Логинов отреагировал на слова француза Мартена Фуркада, который потребовал от россиянина извинений за употребление в прошлом запрещённых препаратов.
«Хочу поговорить с Мартеном лицом к лицу, чтобы закрыть вопрос», — цитирует NRK Логинова.
Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.
Фуркад — не первый, кто когда-либо требовал от Логинова извинений. Ранее норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё заявили, что им трудно принять возвращение спортсменов после допинговых дисквалификаций.
11 января 2019 года на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе в спринте Логинов одержал первую личную победу в карьере. Француз стал седьмым с отставанием в 47,2 секунды, Йоханнес Бё — вторым, проиграв 25,2 секунды.
Как писал News.ru, Логинов высказался о своей победе.