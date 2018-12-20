Лишённая медали ОИ Брызгалова отреагировала на слова Путина

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Анастасия Брызгалова

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова прокомментировала слова Владимира Путина о допинге в отечественном спорте.

«Кто-то виноват, а кто-то расхлёбывает», — написала Брызгалова в сторис Instagram.

На большой пресс-конференции Путин заявил, что россияне в значительной степени сами виноваты в допинговых скандалах, потому что применение допинга спортсменами было.

Брызгалова на Олимпийских играх-2018 выступала в паре с супругом Александром Крушельницким. Они завоевали бронзу в соревновании смешанных пар. Спустя несколько дней после награждения стало известно, что Крушельницкий подозревается в употреблении мельдония. Вина спортсмена была доказана, но он не признал преднамеренное употребление допинга. В итоге Крушельницкий был дисквалифицирован на четыре года, а пара лишена награды Игр.

Американец отказался от допинг-теста, писал News.ru.