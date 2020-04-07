Квалификация на Олимпийские игры в Токио завершится 29 июня 2021 года

https://static.news.ru/photo/38bf24d0-78b3-11ea-afe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Квалификационный период для спортсменов на Олимпийские игры в Токио закончится 29 июня будущего года.

По данным службы информации Олимпийского комитет РФ, национальным олимпийским комитетам 5 июля 2021 года необходимо предоставить окончательные списки спортсменов — участников Игр. МОК подготовит систему квалификации до конца апреля текущего года. Комитет также рекомендует спортивным федерациям по возможности оставить первоначальные системы квалификации и отборочные турниры, которые пришлось отменить из-за распространения коронавируса.

В видах спорта, где обладатели олимпийских лицензий определяются по мировому рейтингу, федерации нужно «найти баланс между защитой интересов атлетов, которые были близки к поездке в Токио, и отбором лидеров в своих видах спорта по итогам следующего сезона».

Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса. Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.