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Кормье признан лучшим бойцом этого года

Даниэль Кормье Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Даниэль Кормье

спорт [ версия для печати ]

Чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американский спортсмен Даниэль Кормье признан лучшим бойцом текущего года по версии телеканала ESPN.

Кормье возглавил рейтинг бойцов по версиям ESPN и UFC вне зависимости от весовых категорий. В нынешнем году он провёл три боя, одержав победы во всех поединках. Он провёл защиты своих титулов в обеих весовых категориях. Такой результат является уникальным.

News.ru сообщал, что президент UFC Дэйна Уайт изъявил желание провести третий бой в тяжёлом весе между американцами Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом.


#ДаниэльКормье #ESPN
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