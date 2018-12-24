Каррера сознался в хранении футболки игрока «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о футболках игроков, которые он хранит дома.
По его словам, у него есть около 200−300 разных футболок.
«Например, Диего Марадоны со времён выступления в „Наполи“. Тевеса, Буффона, Пирло… Есть футболка российской сборной. В ней Зобнин играл в матче со Швецией», — сказал Каррера «Чемпионату».
Руководство команды уволило Карреру в конце октября 2018 года. Его место занял Олег Кононов. Итальянец привёл «красно-белых» к золоту чемпионата России сезона 2016/17.
Роман Зобнин — полузащитник московской команды и сборной России.
Как писал News.ru, скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ.