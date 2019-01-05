USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,862.32 $
МОСКВА-6°C13:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Капитан «молодёжки» нашёл виновных в поражении на МЧМ

Клим Костин BOB FRID/imago sportfotodienst/Global Look Press

Клим Костин

спорт [ версия для печати ]

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира от США. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу американцев.

По мнению Костина, к русским на турнире было предвзятое отношение.

«Мы — русские, здесь всё и все против нас. Внутри пустота», — цитирует игрока Sport24.

Хоккеист добавил, что незасчитанная шайба надломила дух команды. Он подчеркнул, что на матч за третье место сборная России выйдет во всеоружии.

Единственную шайбу за сборную России в матче забросил Григорий Денисенко. Ещё один гол, который забили россияне, засчитан не был: по мнению арбитра, шайба отскочила от лезвия конька Никиты Шашкова.

В матче за третье место сборная России сыграет со швейцарцами, которые в параллельном полуфинале проиграли финнам (1:6).

Чемпионат мира проходит в Канаде. Матч за бронзу состоится 6 января в 01:00 ночи по московскому времени, финал — 6 января в 05:00 утра.


#хоккей
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
спорт 10:55, 5 января 2019
Появилась информация о здоровье Марадоны
спорт 03:34, 5 января 2019
Марадона оказался в клинике из-за кровотечения в желудке
спорт 02:55, 5 января 2019
Российские хоккеисты уступили американцам в полуфинале МЧМ
Лента новостей
в мире 13:06
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили БМП ВСУ в Донбассе
спорт 13:05
Призёр ЧМ по хоккею объяснил ненависть к американцам
наука 12:59
Российские моряки отправятся в кругосветную экспедицию
происшествия 12:59
Названы возможные сроки освобождения российских моряков
в мире 12:58
Мусорщики из Египта объединились в борьбе за чистоту
Другие новости
спорт 13:05
Призёр ЧМ по хоккею объяснил ненависть к американцам
спорт 12:20
НХЛ оценила игрока «молодёжки» США после победы над Россией
спорт 12:00
Зидан собрался в «Ювентус»
спорт 10:55
Появилась информация о здоровье Марадоны
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top