Капитан «молодёжки» нашёл виновных в поражении на МЧМ

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Клим Костин

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира от США. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу американцев.

По мнению Костина, к русским на турнире было предвзятое отношение.

«Мы — русские, здесь всё и все против нас. Внутри пустота», — цитирует игрока Sport24.

Хоккеист добавил, что незасчитанная шайба надломила дух команды. Он подчеркнул, что на матч за третье место сборная России выйдет во всеоружии.

Единственную шайбу за сборную России в матче забросил Григорий Денисенко. Ещё один гол, который забили россияне, засчитан не был: по мнению арбитра, шайба отскочила от лезвия конька Никиты Шашкова.

В матче за третье место сборная России сыграет со швейцарцами, которые в параллельном полуфинале проиграли финнам (1:6).

Чемпионат мира проходит в Канаде. Матч за бронзу состоится 6 января в 01:00 ночи по московскому времени, финал — 6 января в 05:00 утра.