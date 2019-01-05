Капитан «молодёжки» нашёл виновных в поражении на МЧМ

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира от США. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу американцев.
По мнению Костина, к русским на турнире было предвзятое отношение.
«Мы — русские, здесь всё и все против нас. Внутри пустота», — цитирует игрока Sport24.
Хоккеист добавил, что незасчитанная шайба надломила дух команды. Он подчеркнул, что на матч за третье место сборная России выйдет во всеоружии.
Единственную шайбу за сборную России в матче забросил Григорий Денисенко. Ещё один гол, который забили россияне, засчитан не был: по мнению арбитра, шайба отскочила от лезвия конька Никиты Шашкова.
В матче за третье место сборная России сыграет со швейцарцами, которые в параллельном полуфинале проиграли финнам (1:6).
Чемпионат мира проходит в Канаде. Матч за бронзу состоится 6 января в 01:00 ночи по московскому времени, финал — 6 января в 05:00 утра.